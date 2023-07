Schifani tra giunta e vertice: manager della sanità e province

Gli appuntamenti del presidente della Regione e gli argomenti in ballo.

1' DI LETTURA

PALERMO,- Prima la giunta, poi il vertice di maggioranza. Agenda fitta, domani, quella del presidente della Regione, Renato Schifani. Il governatore, alle 12.30, riunirà la squadra di assessori: tra i punti all’ordine del giorno il piano antincendio boschivo per il triennio 2023/2025, la proposta di riprogrammazione in relazione allo stato di attuazione del Po Fesr e la modifica del documento ‘requisiti di ammissibilità e criteri di selezione’ al programma; la proposta modifiche organizzative dell’amministrazione regionale, il disegno di “disposizioni sulla qualità della regolazione” e il progetto per la realizzazione della seconda edizione di ‘Didacta Italia-Edizione siciliana’ in programma a Misterbianco dal 12 al 14 ottobre, lo schema di decreto di approvazione dell’avviso per l’accesso al Fondo Furs di enti, associazioni e fondazioni a partecipazione pubblica, le criticità connesse alle postazioni vacanti presso il Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti e il Dipartimento regionale dell’energia dell’assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità e la nomina del commissario liquidatore del Ciapi di Palermo.

Poi Schifani, alle 16, riunirà segretari di partito e capigruppo della maggioranza per affrontare alcune questioni, tra cui le nomine dei manager della sanità e la riforma delle Province. (ANSA).