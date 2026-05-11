Il ministro rassicura: "Virus da bassa contagiosità"

ROMA – “Stiamo lavorando a una circolare per fare il punto e dare informazioni alle regioni, nel rispetto della massima sicurezza ma tranquillizzo che oggi in Italia non c’è nessun pericolo”. Lo ha detto al Tg1 il ministro della Salute Orazio Schillaci.

L’hantavirus, ha aggiunto, “è un virus che ha bassa contagiosità e quindi siamo tranquilli e ci siamo attivati subito, siamo pronti ma vogliamo tranquillizzare tutti”.

“Stiamo lavorando a questa circolare – ha spiegato Schillaci – perchè è importante fare il punto sulla situazione epidemiologica internazionale, per dare informazioni alle regioni e alle aziende sanitarie. C’è una tutela seguendo quelli che sono i protocolli nazionali e internazionali, nel rispetto della massima sicurezza, ma voglio tranquillizzare sul fatto che oggi in Italia non c’è alcun pericolo”.

Questo, ha precisato il ministro, “è un virus molto diverso, conosciuto da tanti anni e che ha una bassa contagiosità, e quindi siamo tranquilli e ci siamo attivati subito. Abbiamo un servizio sanitario nazionale che io difendo sempre, di grande efficienza ed efficacia, legato soprattutto alla qualità dei suoi operatori, e siamo pronti ovviamente, ma vogliamo tranquillizzare tutti”.

“I risultati dei test ancora non li abbiamo, ma le 4 persone italiane stanno bene, sono asintomatiche e sono seguite con attenzione dalle autorità sanitarie locali di riferimento”, ha concluso.

Leggi le news dall’Italia e dal mondo