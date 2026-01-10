Schillaci (M5s): “Pasticci del governo regionale sulle liste d’attesa”

L'intervento della vice capogruppo del M5s all'Ars

PALERMO – Intervento della vice capogruppo del Movimento Cinquestelle all’Assemblea regionale siciliana, Roberta Schillaci. La questione è quella delle liste d’attesa nella sanità.

“Il pasticcio sulle liste di attesa della sanità siciliana è sotto gli occhi di tutto – esordisce -. Ora è arrivata anche la lente di ingrandimento della Corte dei conti che sta svolgendo un’indagine approfondita. Ho sempre detto che le misure varate dal governo Schifani erano dei pannicelli caldi, tant’è che emerge chiaramente come l’Assessorato alla Salute da un alto, e le Asp e le aziende ospedaliere dall’altro non abbiano vigilato sul rapporto tra visite ordinarie pubbliche e visite intra moenia”.

Ed ancora: “Ai medici, che secondo le norme vigenti, non può essere consentito un disequilibrio tra la percentuale di erogazioni istituzionali e quelle private. Invece in Sicilia tutto ciò non è stato rispettato. intanto, non sono stati varati nè l’osservatorio regionale previsto in capo all’assessorato regionale, nè i nuclei operativi di controllo o di verifica delle singole aziende sanitarie. Tutto ciò ha portato all’incremento sempre più esponenziale delle liste di attesa. Ed oggi, purtroppo, tanta gente è costretta a non potersi curare in Sicilia.

Infine: “Abbiamo persino scoperto che il raffronto tra visite private e pubbliche veniva effettuato sugli interi reparti delle unità operative. insomma, sulle liste di attesa questa governo regionale registra l’ulteriore fallimento ed a nulla serve la misura introdotta con la legge finanziaria per la piattaforma di controllo delle liste. Si rischia solo un spreco di denaro, quando invece occorrerebbe stringere le maglie dei controlli, fermo restando che l’attività privata può essere svolta ma in ottemperanza alle previsioni di legge”.