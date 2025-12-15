Schlein all’attacco del governo Schifani: “Faccia un passo indietro”

La segretaria dem è a Catania per la Festa regionale del Pd

CATANIA – Attacco diretto della segretaria nazionale del Partito democratico, Elly Schlein, al governo regionale guidato da Renato Schifani. Intervenendo alla festa regionale del Pd a Catania, la leader dem ha messo in discussione la capacità dell’attuale presidente della Regione di imprimere un reale cambiamento alla Sicilia.

Schlein a Schifani: “Lasciare respirare la Sicilia”

“Il presidente Schifani non è nelle condizioni politiche di segnare una discontinuità rispetto al grave sistema di potere emerso nelle tante inchieste che coinvolgono la regione”, ha affermato Schlein, chiedendo al governatore “di fare un passo indietro e lasciare respirare la Sicilia”.

Secondo la segretaria del Pd, le indagini giudiziarie degli ultimi mesi delineano un quadro preoccupante: “Emerge un sistema di potere che intacca concorsi, management della sanità e la distribuzione delle risorse al terzo settore, che invece avrebbe bisogno di criteri trasparenti”. Una situazione che, a suo giudizio, “allontana ulteriormente la fiducia dei cittadini dalle istituzioni”.

Schlein ha sottolineato come l’Isola abbia bisogno di “cambiamento, futuro e speranza”, soprattutto per i giovani siciliani “costretti a emigrare perché privi di prospettive solide”.

“Mettere le risorse del Ponte sulle infrastrutture necessarie”

La segretaria ha parlato anche del Ponte che dovrebbe collegare la Sicilia e la Calabria. “Avevamo chiesto con dei nostri emendamenti di rimodulare le folli risorse messe su un progetto dannoso e sbagliato come quello del ponte sullo Stretto di Messina, che è stato anche bloccato dalla Corte dei Conti, ma avevamo chiesto di mettere quelle risorse sulle infrastrutture necessarie per i siciliani e i calabresi. Invece, un’altra volta, pare, che il governo sposti quelle risorse davanti al fallimento del ponte ma le vada a mettere su altre priorità magari quelle dovute ai pasticci che hanno fatto su Transizione 5.0. Noi – ha aggiunto – chiediamo invece che quelle risorse siano messe a disposizione delle infrastrutture che i siciliani e i calabresi aspettano”.

“Caro voli? Intervenga il governo”

Il tema del caro voli “è una questione molto sentita perché a proposito degli abbonamenti unici nazionali qua io ricevo testimonianze costanti di persone, anche studenti o lavoratori, che non riescono a tornare a casa per queste festività perché costa troppo. Anche su questo chiediamo al governo di intervenire perché è troppo difficile per le persone potersi permettere un biglietto con i prezzi schizzati. Questo vuol dire non permettere a molte famiglie di passare insieme il Natale”.

Nel corso del suo intervento, la leader dem ha ribadito anche le priorità del Pd a livello nazionale, a partire dalla difesa della sanità pubblica universalistica e dalla questione salariale. “Sei milioni di italiani non riescono più a curarsi per le liste d’attesa e, mentre il costo della vita aumenta, i salari restano troppo bassi”, ha detto, ricordando i dati Istat sull’aumento del 25% dei beni alimentari negli ultimi quattro anni e sulla perdita di potere d’acquisto degli stipendi.