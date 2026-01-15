Sciacca, cedimento stradale alla Marina: sgomberate due case

Intervento della protezione civile e dei vigili del fuoco

SCIACCA – Un cedimento stradale si è verificato nella tarda serata di ieri a Sciacca (Agrigento) nel quartiere della Marina. Non ci sono stati danni a persone o cose ma, su indicazione dei vigili del fuoco, la protezione civile comunale ha sgomberato due abitazioni situate proprio a ridosso del muro di contenimento interessato dalla frana. La zona è stata messa in sicurezza e interdetta al traffico.

Sono in corso le verifiche del caso per individuare le cause dell’episodio per progettare l’intervento di ripristino dei luoghi.