 Sciacca, Terme di Saturnia si aggiudica il progetto di rilancio da 90 milioni
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Sciacca, Terme di Saturnia si aggiudica il progetto di rilancio da 90 milioni

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Via libera della Regione al project financing: riqualificazione, nuovo polo benessere e 250 posti di lavoro
L'INVESTIMENTO
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1 min di lettura

PALERMO – Le Terme di Saturnia Spa si sono aggiudicate il progetto di rilancio delle Terme di Sciacca, nell’Agrigentino, attraverso una proposta di project financing approvata dalla Regione Siciliana.

L’intervento punta a restituire piena funzionalità ai pozzi e alle reti del complesso termale, riportando la struttura alla sua originaria vocazione sanitaria e terapeutica, oltre che turistica e di benessere.

Il progetto prevede la realizzazione di un polo integrato che includerà una medical & wellness spa, strutture ricettive, spazi congressuali ed eventi, oltre a un parco termale aperto al pubblico. L’obiettivo è rendere la destinazione fruibile tutto l’anno e rafforzarne l’attrattività.

È prevista anche una riqualificazione degli edifici esistenti, con interventi di adeguamento strutturale, miglioramento sismico, rifacimento degli impianti ed efficientamento energetico.

L’investimento complessivo supera i 90 milioni di euro, di cui circa 40 messi a disposizione dalla Regione Siciliana e 50 dagli investitori privati. Il progetto dovrebbe generare circa 250 nuove assunzioni. Le Terme di Sciacca risultano chiuse e in stato di abbandono da circa 15 anni.

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