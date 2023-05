“Volevano un sindaco donna, pensate se lo avessero voluto gay” VIDEO

La battuta infelice durante un comizio elettorale

SCIARA (PA) – In questi giorni è in corso la campagna elettorale per alcuni comuni in provincia di Palermo. Tra questi anche Sciara, che è chiamata a scegliere il sindaco.

In lizza per questo ruolo ci sono Roberto Baragona, attuale primo cittadino, Concetta Di Liberto e Salvatore Rini. Come sempre, tra gli schieramenti ci sono state delle schermaglie che, però, fanno parte della campagna elettorale.

Ieri, però, durante un comizio cittadino, tenutosi a Largo Simbolo, l’attuale presidente del consiglio comunale Giuseppe Fragale ha preso la parola e proferito una battuta infelice: “Il dottore Camera 5 anni fa ci ha votato, ora deve spiegarci perché non lo fa più. Volevano un sindaco, meno male, pensate se volevano un sindaco gay o trans (tra le risate generali) ce lo dica prima la prossima volta così ci attrezziamo“. Rini prende le distanze dalle affermazioni.

Subito dopo Fragale si è girato verso Baragona ha continuato dicendo: “Io te l’ho detto, vai in Svizzera e una settimana sistemano tutto. Non possiamo andare dietro a chi fa le bizze”.

Poi il comizio si è concluso tra gli applausi del pubblico presente.