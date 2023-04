Scicli a lutto per la scomparsa di Vincenzo morto in Portogallo

Il giovane fu vittima di aggressione omofoba a Roma

SCICLI (RG) – Scicli a lutto per la scomparsa del concittadino Vincenzo Paolino, 31enne morto ieri, a causa di un malore, in Portogallo, paese dove viveva da diversi anni e dove faceva l’insegnante. Vincenzo aveva vissuto per oltre due anni a Roma, poi in Brasile, infine in Portogallo. È qui che il giovane decise di trasferirsi dopo le brutte esperienze omofobe subite prima nella sua terra di origine e nel 2017 anche a Roma, quando all’età di 24 anni fu picchiato in via Tuscolana.

“A fro…, non mi rompere i co……”, questi gli insulti preambolo alle botte, come denunciato in passato da Vincenzo in una videointervista di prideonline, poi colpito con dei pugni e scaraventato contro una fioriera davanti un bar della strada consolare.

La tragica notizia della prematura scomparsa del ragazzo è stata annunciata con un post sui social dalla zia di Vincenzo: “Nella tarda serata di ieri – scrive la donna, affranta dal dolore – mi squilla il telefono, mi danno una notizia triste e straziante che mi ha riempito gli occhi di lacrime: è morto mio nipote Vincenzo. A 30 anni non c’è più, è fra gli angeli. Tanti sacrifici e tanti sogni infranti in un attimo. Un dolore immenso, infinito e inspiegabile. È sparito così, all’improvviso. Buon viaggio mio caro Vincenzo”.