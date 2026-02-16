 Scicli, sequestrate 117 bombole di gpl in un deposito abusivo
Scicli, sequestrate 117 bombole di gpl in un deposito abusivo

L'operazione della guardia di finanza
PROVINCIA DI RAGUSA
di
SCICLI – La Guardia di finanza di Modica (Ragusa) ha sequestrato 117 bombole contenenti 1.740 chili di gas propano liquido, trovate vicino a un capannone nell’agro di Scicli. Il deposito a cielo aperto era gestito senza le minime garanzie di sicurezza e privo delle autorizzazioni antincendio.

Il responsabile, originario di Scicli, che è stato denunciato, pur essendo titolare di un’impresa di commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico, è risultato essere sprovvisto di autorizzazione e documentazione amministrativa.

