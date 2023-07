Scicli, un arresto per tentato omicidio

A seguito di una lite scaturita per futili motivi, l'aggressore avrebbe dapprima sparato un colpo con una pistola a salve in direzione della vittima ed immediatamente dopo l'avrebbe colpita al torace con un coltello.

SCICLI – I carabinieri del Nucleo investigativo di Ragusa hanno tratto in arresto un tunisino di 29 anni con precedenti di polizia, ritenuto responsabile del tentato omicidio di un connazionale, avvenuto stamattina nelle campagne di Donnalucata, nello Sciclitano.

A seguito di una lite scaturita per futili motivi, l’aggressore avrebbe dapprima sparato un colpo con una pistola a salve in direzione della vittima ed immediatamente dopo l’avrebbe colpita al torace con un coltello. I Carabinieri, dopo aver ricostruito quanto accaduto anche grazie ad alcune immagini estrapolate da sistemi di videosorveglianza, hanno rintracciato l’autore del delitto nella sua abitazione

L’aggredito è stato portato presso l’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica, dove è stato ricoverato in prognosi riservata ma non in pericolo di vita.