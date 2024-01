Sciopero aerei, voli cancellati anche a Palermo e Catania: ecco la lista

I passeggeri potranno chiedere il rimborso del biglietto

ROMA – Disagi e disservizi per i viaggiatori. È stato proclamato per oggi, lunedì 8 gennaio, uno sciopero delle società del settore Handling di Milano (Linate e Malpensa) e Firenze e delle società di security presso Fiumicino e Venezia della durata di 24 ore. Diversi voli, quindi, sono stati cancellati.

Sciopero aerei, la lista dei voli cancellati

Ita Airways, con una nota ufficiale, ha comunicato la lista dei voli cancellati:

Az 1288 Napoli – Milano Linate

Az 1289 Milano Linate – Napoli

Az 1290 Napoli – Milano Linate

Az 1299 Milano Linate – Napoli

Az 1351 Milano Linate – Trieste

Az 1352 Trieste – Milano Linate

Az 1576 Milano Linate – Cagliari

Az 1577 Cagliari – Milano Linate

Az 1641 Milano Linate – Brindisi

Az 1644 Brindisi – Milano Linate

Az 1652 Bari – Milano Linate

Az 1653 Milano Linate – Bari

Az 1713 Milano Linate – Catania

Az 1714 Catania – Milano Linate

Az 1764 Palermo – Milano Linate

Az 1765 Milano Linate – Palermo

Az 2034 Roma Fiumicino – Milano Linate

Az 2037 Milano Linate – Roma Fiumicino

Az 2038 Roma Fiumicino – Milano Linate

Az 2059 Milano Linate – Roma Fiumicino

I passeggeri che hanno acquistato un biglietto ITA Airways per viaggiare l’8 gennaio, in caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo superiore alle 5 ore) entro e non oltre il 12 gennaio, chiamando il numero verde dall’Italia 800 93 60 90 | dall’estero +39 06 8596 0020, oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto.