Sciopero negli aeroporti, i voli cancellati a Palermo il 5 febbraio

I passeggeri avranno diritto a chiedere il rimborso o cambiare data

PALERMO – Mercoledì 5 febbraio sarà un giorno complicato per chi viaggerà con l’aereo. Questo a causa dello sciopero del personale delle società di handling, le società che si occupano dei servizi di assistenza ai passeggeri sia a terra che durante il cambio di volo.

Tra gli scali interessati dalla sciopero c’è anche Palermo. Dallo scalo, dunque, non partiranno alcuni voli. La compagnia Ita Airways ha già comunicati di quali voli si tratta e sono: AZ 1760 Palermo-Milano Linate, AZ 1762 Palermo-Milano Linate, AZ 1763 Milano Linate-Palermo e AZ 1775 Milano Linate-Palermo.

Le altre compagnie non hanno ancora comunicato quali voli saranno cancellati.

L’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac) garantirà i voli nelle fasce protette nelle giornate di sciopero, cioè dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21.

“I passeggeri che hanno acquistato un biglietto Ita Airways per viaggiare il 5 febbraio in caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo se il volo è stato cancellato o ha subito un ritardo pari o maggiore di 5 ore) entro e non oltre il 10 febbraio chiamando il numero 06-85960020 dall’Italia e dall’estero, oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto”, questo quanto scrive Ita sul proprio sito.