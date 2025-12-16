Scivolone del governo all’Ars, primo scossone con il voto segreto

Ok a un emendamento M5s sui fondi per l'edilizia scolastica

PALERMO – Inizia con uno scivolone per il governo la maratona dell’Ars sui ddl Bilancio e Finanziaria. Al primo voto segreto l’Esecutivo è andato sotto: 33 voti favorevoli, e 28 contrari, su un emendamento al bilancio che era stato presentato dal Movimento cinque stelle.

Voto segreto, passa l’emendamento M5s

La proposta, con prima firmataria Roberta Schillaci, modifica una spesa del bilancio triennale assegnando nove milioni di euro tra il 2026 e il 2028 ai piani di edilizia scolastica pubblica. Fondi che serviranno all’adeguamento sismico e all’efficientamento energetico degli istituti. Governo e commissione Bilancio avevano dato parere contrario sull’emendamento e così si è andati al muro contro muro.

Roberta Schillaci (Movimento cinque stelle)

Scontro sui fondi alla scuola

Il tema dei fondi alle scuole pubbliche ha surriscaldato il clima in queste prime battute a Sala d’Ercole. Il Pd ha presentato un pacchetto di emendamenti che modificano le decisioni del governo sulla distribuzione delle risorse tra scuola pubblica e scuola privata. Di Paola, che guidava l’Aula come vice presidente vicario, ha sospeso i lavori per consentire al governo di ragionare sulle proposte arrivate dall’opposizione evitando così altri scivoloni.

La cura dimagrante della Finanziaria

Prosegue, intanto, il lavoro di approfondimento tecnico-giuridico da parte degli uffici della presidenza dell’Ars, che devono sfoltire il testo della Finanziaria depurandolo dalle norme ordinamentali inserite in commissione Bilancio. Contro questa ipotesi oggi si è scagliato il capogruppo di Sud chiama nord Cateno De Luca. A Palazzo dei Normanni è presente anche il presidente della Regione Renato Schifani, che poco prima di entrare in Aula ha espresso sensazioni positive rispetto all’esito dei lavori. “Porteremo a casa misure importanti per lo sviluppo della Sicilia”, ha confidato il governatore alla Dire che lo ha intercettato nei corridoi di Palazzo Reale.