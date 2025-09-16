Scomparso a Palermo da fine agosto, i familiari: “Aiutateci a ritrovarlo”

Giorni di angoscia per la famiglia di Massimo Oliva

PALERMO – “Dal 27 agosto non abbiamo più ricevuto alcuna sua notizia. Gli abbiamo telefonato più volte, mandato dei messaggi, ma non ha mai risposto. Il cellulare risulta spento da allora e non abbiamo idea di cosa gli sia successo”.

“E’ stato licenziato”

Sono giorni di grande preoccupazione per i familiari di Massimo Oliva, di 27 anni. La sorella ne ha denunciato la scomparsa a Palermo nelle scorse ore. “Massimo ha problemi di tossicodipendenza da tempo – spiegano – da giugno lavorava come cameriere in un agriturismo della provincia. Abbiamo contattato il proprietario che ci ha riferito di averlo licenziato ad agosto, perché non si era più presentato al lavoro. Anche lui non l’ha più rivisto – raccontano – abbiamo quindi presentato la denuncia in questura, sperando di riuscire a rintracciarlo”

Scomparso a Palermo: l’appello anche sui social

Il padre e la sorella del ragazzo hanno nel frattempo condiviso un appello sui social in cui chiedono a tutti una mano per ritrovare il giovane.

“Siamo davvero in pensiero – in caso di avvistamento avvisateci o contattate le forze dlel’ordine”. I familiari raccontano che il ragazzo si è più volte allontanato in passato: “E’ già successo, ma dopo alcuni giorni ha sempre fatto rientro, presentandosi a casa nostra. Stavolta questo silenzio ci ha fatto sprofondare nell’angoscia. Il suo cellulare non dà segni di vita, è possibile l’abbia dismesso”.

“Porta gli occhiali da vista, ha dei tatuaggi”

“Non sappiamo che vestiti indossa – aggiungono -. Massimo è alto un metro e sessantadue, ha i capelli castani, indossa occhiali da vista. Porta la barba, ha dei tatuaggi sulle braccia. Abbiamo anche cercato di contattare un suo amico, ma non ci ha mai risposto alle telefonate, non sappiamo davvero cosa pensare. Massimo è scomparso, ma sembra che non ci siano tracce. Nel caso in cui qualcuno dovesse notarlo, può contattare il 388.4543958″.