Massimo è stato ritrovato, era scomparso da fine agosto: “Sta bene”

L'annuncio del padre: "Grazie a tutti coloro che ci hanno aiutato"

PALERMO – E’ stato ritrovato Masismo Oliva, il ragazzo di 27 anni scomparso a Palermo. La sua famiglia non aveva avuto più sue notizie dal 27 agosto scorso e per settimane non era riuscita a mettersi in contatto con lui.

Lunghi giorni di angoscia per la famiglia

Ad annunciarlo è il padre: “Abbiamo ritrovato mio figlio, ringrazio tutti coloro che ci hanno dato una mano e che ci sono stati vicino”. Per i familiari del ragazzo sono stati lunghi giorni di angoscia. Il giovane lavorava da giugno in un agriturismo della provincia, ma dopo il suo licenziamento se ne erano perse le tracce.

“Il suo datore di lavoro non l’ha più rivisto – avevano detto – e lui non risponde né alle telefonate, né ai messaggi. Adesso il suo telefono non dà segni di vita”. I familiari avevano anche tentato di mettersi in contatto con un amico del 27enne, ma ogni tentativo era caduto nel vuoto.

“Grazie a tutti”

Poi la denuncia dis comparsa in questura e gli appelli sui social. “Aiutateci a trovare Massimo”, avevano scritto, “Massimo, ti prego torna a casa”, è stato l’appello di tutti coloro che conoscono il giovane. E quel momento è arrivato nella tarda serata di ieri, 17 settembre, quando il padre ha comunicato che il figlio è stato ritrovato. “Grazie a Dio sta bene. Finalmente lo abbiamo rintracciato. Grazie davvero a tutti”.