 Drone USA decolla da Sigonella e poi sparisce dai radar: il giallo
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Drone Usa decolla da Sigonella, poi perde i contatti sul Golfo Persico

Sigonella
Potrebbe essere caduto
LA GUERRA
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1 min di lettura

PALERMO – “Un drone della Marina statunitense per la ricognizione marittima strategica, il Triton Mq-4c, di ritorno alla base aerea navale di Sigonella, dopo aver dichiarato un’emergenza e aver perso rapidamente quota, è scomparso dai siti di tracciamento.

La scomparsa è avvenuta mentre il drone sorvolava il Golfo Persico. Il velivolo ha subito una grave anomalia in volo prima di scomparire dai sistemi”. Lo fa sapere Itamilradar, citando come fonte i sistemi di tracciamento di volo open-source.

Drone partito da Sigonella “forse caduto in mare”

Secondo Itamilradar “l’ipotesi che l’aereo sia andato perduto in mare (o su territorio ostile considerando che il muso sembrava puntato verso la costa iraniana nelle fasi finali) appare al momento la più plausibile”. Possibile anche “un grave incidente aereo”.

Il ruolo strategico della base di Sigonella

Sigonella è uno snodo cruciale per le attività militari statunitensi nel Mediterraneo: dalla base, sede della componente aerea della Marina militare americana con la NAS (Naval Air Station), decollano droni di intelligence, sorveglianza e ricognizione.

LEGGI ANCHE: Basi americane in Italia, dove si trovano e che ruolo hanno

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