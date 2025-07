Sconto sulla Tari con le bilance intelligenti, l’iniziativa Rap funziona

Oltre 33mila conferimenti da parte dei cittadini e più di 1500 buoni spesa distribuiti

PALERMO – Palermo deve fare, spesso, i conti con cumuli di rifiuti e ingombranti abbandonati dove capita. Per questo, dallo scorso maggio, la Rap, la società che si occupa della raccolta della spazzatura in città, dopo l’approvazione del regolamento in consiglio comunale, ha avviato un’iniziativa che permette ai cittadini di ottenere degli sconti sul costo della Tari, che può arrivare al 30% del costo annuale.

Come ottenere l’agevolazione sulla Tari

Ottenere l’agevolazione è semplice. Il cittadino deve portare nei Ccr, sparsi per la città, dei rifiuti differenziati e ogni 10 chili ottiene 0,15 centesimi di sconto, con un limite minimo sempre di 10 chili di rifiuto annuo. Con riduzioni massime che vanno dai 25 euro per chi vive da solo a 87 euro per famiglie con 6 o più componenti. I rifiuti saranno pesati su delle bilance intelligenti che scansionano la tessera sanitaria e, in maniera automatica, sarà riconosciuto lo sconto al momento del pagamento della Tari.

Questa, però, non è la sola iniziativa. I cittadini che devono smaltire dei Raee o rifiuti ingombranti hanno la possibilità di portarli nei centri raccolta, in cambio ricevono un buono spesa da 3 euro, a fronte di 30 spesi, da utilizzare nei supermercati Famila e Max.

I buoni spesa distribuiti ad oggi sono oltre 1600 a fronte dei 10mila a disposizione. Il Ccr “migliore” è quello di Piazzetta della Pace che ne ha distribuiti quasi 700, seguito da piazzale Giotto che è vicino a quota 500. Fanalino di coda è il Ccr di via Oreto che ha distribuito un solo buono spesa.

Trova un riscontro assolutamente positivo il deposito di materiale riciclato nei Ccr che vede oltre 33mila conferimenti da parte dei cittadini, di questi oltre 10mila si registrano nel Ccr di viale dei Picciotti. Il prodotto più conferito è la carta con quasi 30mila chili, positivi anche i conferimenti di plastica e vetro che sono ben oltre quota 10mila chili.

In questo modo, oltre a cercare di tenere la città pulita, si incentiva il cittadino perché può usufruire di qualche agevolazione e le risposte, in questi primi due mesi, sono abbastanza positive. La Rap spera che il trend possa continuare in modo tale da vedere una diminuzione dei rifiuti ingombranti raccolti per strada. Basti considerare che nel 2024 ne sono stati raccolti oltre 182mila, mentre da gennaio ad aprile del 2025 ne sono stati raccolti 71 mila.

Todaro: “Lavoriamo per soluzioni innovative”

“Rap è costantemente impegnata a trovare soluzioni innovative per una gestione dei rifiuti più efficiente, trasparente e, soprattutto, più sostenibile. Le bilance intelligenti rappresentano un passo cruciale in questa direzione. Installate nei nostri Centri comunali di raccolta queste tecnologie all’avanguardia, ci permette di monitorare con precisione la quantità di rifiuti conferiti da ogni utenza, ma al tempo stesso ci consente di avviare un sistema di tariffazione più equo, commisurato all’effettiva produzione di rifiuti“, a dichiararlo è il presidente della Rap Giuseppe Todaro.

“Tuttavia, l’innovazione tecnologica da sola non basta e Rap, di concerto con il Comune di Palermo, sta portando avanti diverse iniziative per incentivare il cittadino a comportamenti virtuosi, grazie anche alla concessione di buoni sconto per incentivare l’uso dei nostri Centri comunali di raccolta“.

“Ogni iniziativa – conclude Todaro -, è pensata e attuata con l’obiettivo di debellare o quantomeno ridurre tutti quei comportamenti che deturpano il territorio, con gravi danni per l’ambiente, per l’immagine della città e con pesanti ricadute sul servizio reso da parte di Rap”.