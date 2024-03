Scontri durante Padova – Catania, arrestati altri due ultras catanesi

Le indagini sui tafferugli durante la partita di Coppa Italia

CATANIA – Scontri Padova – Catania: altri due tifosi catanesi sono stati arrestati per gli scontri avvenuti durante l’intervallo della finale di andata della Coppa Italia di Lega Pro. La Digos di Catania ha arrestato nella giornata di giovedì 21 marzo a Catania, sulla base di documentazione videofotografica, due tifosi ultras catanesi, entrambi di 32 anni.

Scontri Padova – Catania, i due arrestati

Gli arrestati sono ritenuti responsabili dei reati di violenza e resistenza aggravata a pubblico ufficiale, di scavalcamento ed invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive. In particolare uno degli arrestati brandiva una cintura nella pista atletica dello stadio a ridosso del settore dei tifosi patavini.

Come si legge in un comunicato della Questura di Catania, proseguono gli approfondimenti e gli accertamenti congiunti da parte delle Digos di Catania e Padova per la contestualizzazione delle singole condotte anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti di DASPO.

Complessivamente i tifosi ultras etnei arrestati dalle Digos di Catania e Padova in varie province sono 11.