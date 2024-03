Scontri durante Padova – Catania, convalidati gli arresti di tre tifosi

Le indagini sui tafferugli allo stadio Euganeo

CATANIA – Scontri Padova – Catania: sono stati convalidati gli arresti dei tre tifosi siciliani coinvolti nei tafferugli avvenuti allo stadio Euganeo durante l’intervallo della finale di andata della Coppa Italia di Lega Pro. È stato disposto dal giudice, nei loro confronti, anche il divieto di accedere allo stadio per un anno.

Gli scontri durante Padova – Catania

Nel corso delle attività di indagine della Digos della Questura nel pomeriggio di giovedì 21 marzo altri due catanesi sono stati tratti in arresto per flagranza differita. Si tratta di un 34enne rintracciato a Catania e di un 42enne rintracciato dalla Digos della Questura di Venezia, entrambi con a carico precedenti di polizia per reati specifici da stadio.

Il Questore Marco Odorisio sottolinea che “quanto verificatosi allo stadio Euganeo è stato oggetto di una condivisione comune con la dirigenza del Calcio Padova e con il sindaco al fine di ottimizzare ed apportare le necessarie integrazioni per garantire al massimo la fruizione in serenità e tranquillità dei tifosi che si recano allo stadio per assistere ad un evento sportivo bellissimo quale è quello di un incontro di calcio.”