Scontri tra ultras in Siracusa-Acireale: scattano 46 Daspo

Le indagini della Digos dopo la partita di serie D di mercoledì scorso

1' DI LETTURA

SIRACUSA – La polizia ha denunciato 46 persone, appartenenti alle frange più estreme e violente degli ultras di Siracusa e Acireale, tra cui un minore, in seguito agli scontri avvenuti con la polizia fuori dallo stadio mercoledì scorso al termine della gara Siracusa-Acireale per il campionato di serie D.

Sono accusati di “episodi di violenza, di minaccia e di intimidazione, tali da porre in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica, per aver commesso atti di danneggiamento nonché violenza, minaccia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale con l’utilizzo ed il lancio di oggetti atti ad offendere”.

Gli investigatori della Digos e della polizia scientifica hanno visionato diverse ore di riprese video ricavate dalle telecamere di videosorveglianza cittadine o riprese della stessa polizia durante gli scontri. Per tutti i denunciati è previsto il Daspo per impedire di recarsi in futuro all’interno di impianti sportivi per assistere a partite di calcio.