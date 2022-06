Scontro Draghi-Cremlino sulle presenza di Putin al G20

Si studia il tetto del prezzo per l'energia russa, l'Italia soddisfatta.

PALERMO – Scontro Draghi-Cremlino. ‘Putin non sarà al G20’, dice il premier. ‘Non decide lui’, replica Mosca. Il G7 unanime: ‘La Russia non deve vincere’. Si studia il tetto del prezzo per l’energia russa, l’Italia soddisfatta. ‘La Cina prema su Mosca per fermare l’invasione’. Nodo allargamento a Svezia e Finlandia per l’Alleanza atlantica, pressing su Erdogan. Gli Usa inviano rinforzi in Europa. Venti morti e 40 dispersi nel supermercato di Kremenchuk. Mosca: ‘Colpito un deposito di armi’.