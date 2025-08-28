Stava tornando a casa dal lavoro, il cordoglio del Seus 118

SANTA CROCE CAMERINA (RAGUSA) – Ha perso la vita in un drammatico incidente stradale Roberta Occhipinti, soccorritrice 59enne del 118 che viveva a Modica, nel Ragusano. L’auto su cui era bordo, per ragioni che sono ancora da accertare, ha impattato contro un’altra vettura lungo la statale tra Marina di Ragusa e Santa Croce Camerina. È successo ieri sera, mentre la donna stava tornando a casa dal lavoro.

Vani i soccorsi e il trasporto all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Nell’incidente è rimasto ferito anche il conducente dell’altra auto, un 55enne che viaggiava con moglie e figlio. È stato portato a Vittoria e le sue condizioni sembrano non preoccupare.

Il presidente del 118: “Tristezza e sgomento”

A confermare la notizia è su Facebook il presidente del Seus 118 in Sicilia, Riccardo Castro. “Con immensa tristezza e profondo sgomento, piangiamo la tragica prematura scomparsa di un autista soccorritore della Seus 118 Sicilia – ha confermato Castro -. Roberta aveva appena terminato il suo turno di servizio. Stava tornando a casa, dopo aver dedicato ancora una volta il suo tempo, la sua energia, la sua umanità, a chi aveva bisogno”.

“Ma il destino ha deciso di strapparcela via troppo presto. Roberta non era solo una professionista seria e preparata. Era un’anima generosa, era una mia splendida operatrice di un servizio molto delicato, era una mia “ragazza” della famiglia Seus – prosegue Castro -. Le parole, sembrano vuote davanti a un dolore così profondo. Ma occorre ricordare anche in questi momenti il grande valore di questi ragazzi della Seus 118 Sicilia. Roberta ha lasciato questo mondo terreno dopo avere speso le sue ultime ore a servizio di tutta la comunità”.

“Roberta era una di noi”

È ancora: “Roberta era una di noi. E continuerà a esserlo, ogni giorno, in ogni ambulanza, in ogni soccorso, in ogni cuore. Grazie Roberta, ti vorremo sempre bene e ti porteremo nel nostro cuore. Condoglianze da parte mia ed in rappresentanza di tutta la Seus 118 Sicilia alla famiglia, ai suoi affetti più cari e ai colleghi che l’hanno apprezzata per il suo enorme spirito di abnegazione. Che la terra ti sia lieve”.

