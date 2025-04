Scontro fra moto e taxi, muore 50enne a Roma

Inutili i soccorsi

Incidente mortale in via di Tor Cervara a Roma. Nello scontro sono stati coinvolti un taxi e uno scooter. La vittima è il motociclista, un 50enne italiano. Il tassista, italiano di 55 anni, si è fermato a prestare soccorso ed è stato accompagnato in ospedale per gli accertamenti alcolemici e tossicologici di rito.

Sul posto gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del IV gruppo Tiburtino. Anche sulle strade siciliane le scorse ore si sono registrati incidenti che hanno fatto due vittime: uno a Bagheria, l’altro sull’autostrada Catania-Messina.