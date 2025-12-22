ROMA – Incidente mortale nella notte in via dei Romagnoli a Ostia, nel quadrante sud di Roma. Coinvolti un autobus di linea e un’auto su cui viaggiavano due ragazze.
La dinamica
Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, la macchina si e’ scontrata frontalmente con il bus. I pompieri hanno estratto dalle lamiere una delle due ragazze, una 26enne che e’ stata trasportata in codice rosso in ospedale. Inutili i soccorsi per l’altra giovane di 27 anni. L’autista del bus, rimasto ferito, è stato trasportato in ospedale. Sul posto per i rilievi la polizia locale.