Scontro tra una minicar e un’auto in viale Regione: traffico in tilt

L'incidente è avvenuto all'altezza di via Trabucco

PALERMO – Incidente stradale a Palermo. Una minicar si è scontrata con un’auto in viale della Regione Siciliana, all’altezza di via Trabucco. Non ci sono feriti ma il traffico è andato in tilt.

La dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto in mattinata e il traffico in una delle arterie principali della città è andato in tilt. I mezzi sono stati comunque rimossi intorno alle 8.15, così la circolazione si è ristabilita nel giro di poco tempo. I vigili dell’Infortunistica stradale stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente.