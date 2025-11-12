Scontro tra un’auto e una moto a Partinico: giovane in ospedale

L'incidente sulla statale 186

PARTINICO (PALERMO) – Incidente stradale a Partinico, nel Palermitano, tra una moto e un’auto. E’ successo sulla statale 186, dove è rimasto ferito un ragazzo di 28 anni. In base a quanto ricostruito, l’auto guidata da un uomo, una Bmw, stava percorrendo la rampa di collegamento con la statale, quando si è scontrata con la Vespa Piaggio.

I soccorsi

L’impatto si è rivelato violento, il giovane è stato sbalzato dalla sella ed è finito sull’asfalto. Quando è stato lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato il 28enne al Civico di Partinico. L’automobilista non ha invece riportato ferite.

Le indagini

Sul luogo dell’incidente anche gli agenti della polizia municipale e i carabinieri per effettuare i rilievi e gestire la circolazione dei mezzi, che ha subito forti rallentamenti. In corso le indagini per accertare la dinamica dello scontro.

Soltanto due giorni fa il grave incidente che è costato la vita a due persone sullo scorrimento veloce Palermo-Agrigento.

Una lunga scia di incidenti

Sulla statale 121, nel territorio di Vicari, sono morti Francesco Celauro, quarantenne che si trovava a bordo di un furgone, e Francesco Cascino, 61 anni, che era alla guida di un’auto. L’impatto tra il mezzo pesante e la Peugeot 307 station wagon è stato terribile: i soccorritori, al loro arrivo, hanno trovato un groviglio di lamiere.

I due uomini sono morti sul colpo, mentre un ragazzo di 27 anni, che viaggiava sul furgone insieme a Celauro, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in ospedale con l’elisoccorso.