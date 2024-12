Era impegnato in politica con i Giovani Dem

ROMA – Un 24enne, Davide Marinali, un ragazzo impegnato in politica con i Giovani Dem, è morto stanotte in un incidente stradale nella zona del Flaminio. Davide avrebbe perso il controllo del motorino Honda Sh 150, colpendo uno spartitraffico.

È caduto a terra e per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Nell’incidente al momento non risultano coinvolti altri veicoli. Sull’episodio lavorano gli agenti dei gruppi XV Cassia e II Parioli della polizia di Roma Capitale. Inutile, purtroppo, l’intervento del personale del 118.

La zona dell’incidente

L’incidente, con esattezza, è avvenuto in viale Maresciallo Pilsudsky. Sono in corso ad ogni modo tutti gli accertamenti e i rilievi per cristallizzare l’esatta dinamica dell’incidente.