Scoperto e chiuso uno studio odontoiatrico abusivo nel Palermitano

Scatta la denuncia

PALERMO- I carabinieri di Villafrati e i militari del Nas di Palermo hanno sequestrato uno studio odontoiatrico abusivo e denunciato un odontotecnico di 59 anni per esercizio abusivo della professione di odontoiatra.

Lo studio si trova in un’abitazione privata a Cefalà Diana. I militari si sono insospettiti a causa del via vai di persone. L’ispezione igienico – sanitaria e amministrativa del Nas ha tolto ogni dubbio. L’odontoiatra non aveva la laurea ma solo di un diploma di maturità professionale, operava in assenza di qualsivoglia autorizzazione sanitaria ed eseguiva prestazioni odontoiatriche in totale assenza di protocolli di igiene e sanificazione.

Sono stati trovati quattro pazienti nel soggiorno-cucina adibito a sala d’attesa, mentre l’indagato e un’anziana assistita si trovavano in un altro vano adibito ad ambulatorio allestito con macchinari per la pulizia orale, una lampada fotodurente, attrezzature varie per lo svolgimento delle prestazioni e ferri chirurgici, privi di qualsivoglia sigillo e trattamento di igienizzazione.