Scossa di terremoto nei Campi Flegrei, avvertita a Napoli

La gente per strada

NAPOLI- E’ di magnitudo 4.0 la scossa di terremoto avvertita alle 13,46 nella zona dei Campi Flegrei ad una profondità di 4 chilometri. La scossa è stata avvertita nei comuni dell’area vicina all’epicentro ma anche in diversi quartieri di Napoli. (foto d’archivio)

A Procida il movimento tellurico è stato forte e prolungato e in diverse zone dell’isola gli abitanti hanno lasciato per precauzione le case scendendo in strada. Secondo quanto riferito dalla Protezione Civile la scossa non ha causato danni