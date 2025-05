Screening oncologici, Sicilia agli ultimi posti per la prevenzione

I dati della fondazione Gimbe

PALERMO – La Sicilia si colloca tra le ultime regioni per l’adesione dei cittadini agli screening oncologici. I dati sono forniti dalla fondazione Gimbe che ha analizzato il report 2023 dell’Osservatorio nazionale screening (Ons) riguardanti l’estensione (percentuale della popolazione target che riceve un invito) e l’adesione (proporzione di invitati che eseguono il test rispetto alla popolazione target) agli screening.

Questi i dati: Screening mammografico, l’estensione è pari al 83,7% (media Italia 93,6%) della popolazione target; l’adesione è pari al 28,3% (media Italia 49,3%) della popolazione target che posiziona la Sicilia al 18° posto tra le regioni; questa percentuale correlata all’estensione – di per sé già inferiore al 100% – documenta che in questa Regione come per le altre del Mezzogiorno (Molise escluso), la mancata adesione agli screening riconosce a monte responsabilità organizzative nella gestione degli inviti.

Screening cervicale (per il tumore del collo dell’utero): l’estensione è pari al 114,9% (media Italia 111%) della popolazione target; l’adesione è pari al 26,1% (media Italia 46,9%) della popolazione target che posiziona la regione al penultimo posto tra le regioni; Screening colon-rettale: l’estensione è pari al 97,9% (media Italia 94,3%) della popolazione target; l’adesione è pari al 14,5% (media Italia 32,5%) della popolazione target che posiziona la regione al 19esimo posto tra le regioni.

Tutte le Regioni del Mezzogiorno, ad eccezione della Basilicata, si collocano al di sotto della media nazionale. Gimbe specifica che “le estensioni superiori al 100% indicano che la Regione ha effettuato inviti di recupero relativi a popolazione target per gli anni precedenti”.