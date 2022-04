Scuola e lavoro: un ponte tra Sicilia e Alto Adige, al via progetto

Dopo l'intesa FederTerziario e il gruppo altoatesino HGV

PALERMO – L’avvio di un ponte scuola lavoro tra la Sicilia e l’Alto Adige è stato il tema dell’incontro organizzato per approfondire l’intesa FederTerziario-HGV firmata lo scorso febbraio e destinata, già dalla prossima estate, a indirizzare ottanta studenti isolani selezionati da FederTerziario, con i due enti Ted Formazione ed Euroform, Sicilia nelle strutture alberghiere altoatesine indicate dall’Unione Albergatori e Pubblici Esercenti per lavorare e specializzarsi, col contributo della Regione siciliana che si farà carico delle spese di mobilità.

Un’iniziativa che è piaciuta al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando che ha inviato un messaggio all’evento: “nel Mezzogiorno purtroppo scontiamo ancora livelli di disoccupazione giovanile non accettabili. – ha detto – Troppo spesso la migrazione verso le regioni del nord o verso l’estero è obbligata dalla mancanza di opportunità. Dovrebbe essere al contrario una libera scelta dettata dalla volontà di fare esperienze e arricchirsi. Anche per questo mi complimento ancora con questo progetto di mobilità, perché fornisce ai ragazzi la possibilità di crescere professionalmente e culturalmente, riportando poi sul territorio la loro esperienza”.

La selezione finale dei giovani – un primo elenco è già stato predisposto dagli enti di formazione siciliani – sarà affidata all’Unione Albergatori e Pubblici Esercenti che unisce 4.500 imprese del settore turistico-alberghiero della Provincia di Bolzano, mantenendo uno stretto scambio con le istituzioni scolastiche che riguardano il comparto.

La necessità della diffusione dell’iniziativa in altre realtà è stata al centro del messaggio video della sottosegretaria del Ministero dell’Istruzione, Barbara Floridia: “Un ponte tra scuola e lavoro – ha detto – è un’iniziativa virtuosa. Vedere, inoltre, due regioni così lontane geograficamente e vicine nella promozione del lavoro per i giovani è veramente un onore, come Ministero dell’Istruzione un plauso deve essere indirizzato a FederTerziario e mi auguro che questo progetto possa diventare un esempio diffuso in tutta Italia”. Promotori dell’iniziativa sono stati i senatori Stanislao Di Piazza e Dieter Steger.