Scuola, i numeri delle immissioni in ruolo di quest’anno in Sicilia

L'Usr ha ufficializzato il quadro 2024-2025

PALERMO – Entro il 31 agosto in Sicilia saranno 243 gli idonei delle graduatorie di merito del concorso ordinario 2020 che saranno immessi in ruolo nell’anno scolastico 2024-’25 che nell’Isola inizierà il 12 settembre.

I dati forniti dall’Usr

In totale sono quindi 1.531 i docenti assunti in Sicilia su tutti gli ordini e gradi di scuola, di cui 454 sono quelli immessi in ruolo a conclusione delle prime procedure connesse al concorso nazionale Pnrr. Lo rende noto l’Ufficio scolastico regionale. In Sicilia sono 2.493 le richieste accolte di assegnazione provvisoria provinciale nei quattro diversi ordini di scuola: infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado. Sono 4.316 le richieste accolte di assegnazione provvisoria interprovinciale.

In totale sono 6.809 docenti (erano stati 6.387 lo scorso anno), tra questi rientrano sia coloro che già insegnando in Sicilia hanno ottenuto un avvicinamento alla propria residenza, sia coloro che hanno fatto richiesta di rientrare in Sicilia o da altre regioni d’Italia. I dati sono stati forniti dall’Ufficio scolastico regionale.