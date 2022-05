Scuola, sarà una maturità con le mascherine

Non si sono i tempi tecnici

ROMA – “Non ci sono i tempi tecnici per modificare la legge attualmente in vigore che prevede l’obbligo delle mascherine fino alla fine dell’anno scolastico”. Lo spiegano all’ANSA fonti qualificate. Si andrà, dunque, agli esami di maturità e terza media con le attuali disposizioni che prevedono l’obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione delle vie aeree.

Secondo le stesse fonti, il provvedimento necessario per una revoca della legge attualmente in vigore che prevede l’obbligo delle mascherine fino alla fine dell’anno scolastico, sarebbe o un nuovo decreto o una modifica legislativa al decreto ora diventato legge che prevede le mascherine obbligatorie. Ma, appunto, mancherebbero i tempi tecnici per procedere.