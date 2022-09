Il decreto dell'assessorato che fissa i giorni di vacanza e quelli di studio

1' DI LETTURA

PALERMO – Tutti sui banchi di scuola il 19 settembre. Scatterà esattamente tra una settimana il via alle lezioni in Sicilia. Lo stabilisce il decreto dell’assessore regionale all’Istruzione, Alessandro Aricò, che fissa il calendario ufficiale per l’anno scolastico 2022/2023.

A scuola per 204 giorni

I giorni di scuola previsti per gli studenti siciliani sono 204 (203 se la festa del patrono locale ricade nei mesi scolastici). Il saluto ai banchi e ai docenti, invece, è stato fissato per il 10 giugno 2023. Così non sarà, però, nel caso delle scuole dell’infanzia, che chiuderanno le attività il 30 giugno.

Le festività

Il decreto fissa anche le festività nazionali: 1 novembre (Ognissanti); 8 dicembre (Immacolata Concezione); 25 dicembre (Natale); 26 dicembre (Santo Stefano); 1 gennaio (Primo dell’anno); 6 gennaio (Epifania); 9 aprile (Pasqua); 10 aprile (Lunedì dell’Angelo); 25 aprile (Festa della Liberazione); 1 maggio (Festa del Lavoro); 2 giugno (Festa della Repubblica).

Due lunghe pause

Queste, invece, le date di sospensione dell’attività scolastica nelle scuole di ogni ordine e grado per le vacanze di Natale e Pasqua: dal 23 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023, e dal 6 all’11 aprile 2023.