Scuola, Trantino ai dirigenti: “Instillare nei ragazzi la cultura del bene pubblico”

Il sindaco: "Trasferire ai giovani il senso d'appartenenza alla città"

CATANIA – “È necessario trasferire ai giovani il senso dell’appartenenza alla città. Dobbiamo instillare la cultura del bene pubblico cercando di non arretrare mai rispetto a quello che ci si chiede. È chiaro che i nostri interventi dipendono dalle risorse ma dobbiamo provare sempre a dare risposte concrete e risolvere per dare anche ai ragazzi una visione di città attenta e presente”. Lo ha detto il sindaco di Catania Enrico Trantino, che stamane ha voluto incontrare insieme con l’assessore alla Scuola Andrea Guzzardi dirigenti ed operatori scolastici in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico.

Erano presenti anche il vicesindaco e assessore all’Urbanistica Paolo La Greca e gli assessori all’Ambiente, Salvo Tomarchio, e alle Manutenzioni, Giovanni Petralia, con dirigenti e funzionari comunali. “L’Amministrazione ha inserito la scuola al centro della sua azione – ha aggiunto Trantino – investendo energie e risorse per sviluppare un’attività di programmazione in grado anche di intercettare opportunità di finanziamenti per migliorare la sicurezza e la qualità degli edifici esistenti, costruire nuovi spazi moderni e accoglienti in funzione di una scuola più connessa e aperta al territorio.

Puntiamo a servizi di qualità a misura di studente che custodisce anche alle esigenze logistiche e funzionali delle famiglie e a percorsi di formazione in un più ampio contesto di ‘comunità educante’ e fulcro di aggregazione sociale sul territorio”. “La scuola non è solo luogo dove si trasmettono saperi e competenze – ha detto dal canto suo Guzzardi – ma soprattutto un luogo dove si impara a crescere, a costruire relazioni, a stare con gli altri. Il nostro obiettivo primario resta infatti quello dell’educazione alla cittadinanza, coinvolgendo anche i più piccoli. Ci impegniamo a far sì che le strutture scolastiche restino il più possibile aperte al di fuori dell’orario delle lezioni”.