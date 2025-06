Il ministro: "Intervento improcrastinabile"

ROMA – Il ministero dell’Istruzione ha diffuso una circolare che dispone anche per gli studenti delle superiori dal prossimo anno scolastico il divieto di utilizzo del telefono cellulare durante lo svolgimento dell’attività didattica e più in generale in orario scolastico.

“Tale intervento appare ormai improcrastinabile”, afferma il ministro Giuseppe Valditara.