Sea Watch, il tribunale di Palermo autorizza lo sbarco dei minori

La nave si trova nelle vicinanze del porto di Campobello di Mazara con 84 persone a bordo

PALERMO – La ong Sea Watch ha presentato un ricorso al Tribunale dei minori di Palermo per ottenere il permesso di far sbarcare i bambini e le loro famiglie che sono a bordo della nave Sea Watch 5, in Sicilia.

Autorizzazione che “il Tribunale dei minori di Palermo ha disposto”, lo rende noto la ong Sea Watch, in merito al ricorso che la stessa aveva presentato al Tribunale dei minori di Palermo per ottenere il permesso di far sbarcare i bambini e le loro famiglie a bordo della nave Sea Watch 5.

La nave Sea Watch si trova nelle vicinanze del porto di Campobello di Mazara con 84 persone a bordo, tra loro vi sono 20 minori non accompagnati, 3 minori accompagnati e 24 donne, di cui due incinte. Le autorità italiane avevano dato come porto per lo sbarco delle persone quello di Marina di Carrara, distante quattro giorni di navigazione rispetto alla posizione della barca.