Dal 24 giugno, al via la seconda edizione del Sicilia Jazz Festival

Tra gli artisti: Snarky Puppy, Raphael Gualazzi, Max Gazzé, Paolo Fresu.

PALERMO – Prenderà il via 24 giugno fino al 5 luglio a Palermo la seconda edizione del Sicilia Jazz Festival. Un Appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati della musica jazz, e non solo, che dopo lo straordinario successo dello scorso anno, vede più che raddoppiare il numero dei concerti. Presentato stamattina in conferenza stampa presso il Real Teatro Santa Cecilia, il programma prevede 98 concerti, dislocati in 4 luoghi storici della città: il Teatro di Verdura, il Complesso Monumentale Santa Maria dello Spasimo, il Real Teatro Santa Cecilia e Palazzo Chiaramonte conosciuto come Steri. Per 12 giorni consecutivi si susseguiranno concerti di artisti internazionali con produzioni in esclusiva europea e prime assolute, musicisti residenti, Maestri e giovani talenti dei Conservatori della nostra Isola.

Un cartellone ricco e variegato con attività concertistiche continue per questa seconda edizione: ad esibirsi circa 700 musicisti in totale. Tra gli artisti gli Snarky Puppy, band jazz e fusion di Brooklyn per la prima volta a Palermo, Dianne Reeves, una delle più importanti interpreti femminili di jazz del nostro tempo, Raphael Gualazzi, Max Gazzé, Paolo Fresu, Sarah Jane Morris, New York Voices, Fay Claassen, Tom Seals, Ivan Lins & Jane Monhait, Simona Molinari, Christian McBride che si esibiranno accompagnati dall’Orchestra Jazz Siciliana, protagonista assoluta al Teatro Verdura, diretta da diversi direttori, Gabriele Comeglio, Vito Giordano, Gavino Mele, Antonino Pedone, Piero Romano, Domenico Riina.

“Ancora una volta il governo Musumeci dà continuità alle attività istituzionali svolte per la promozione e il rafforzamento del brand Sicilia, sostenendo l’organizzazione della seconda edizione del Sicilia Jazz Festival, appuntamento di caratura internazionale per la Sicilia. Un’iniziativa che conferma, inoltre, l’importanza degli eventi culturali legati alla musica jazz, volano turistico per l’Isola” afferma l’assessore regionale Manlio Messina.

Dopo il successo dello scorso anno, verranno nuovamente coinvolte Marching Brass Street Band che gireranno lunghe le vie del centro storico per far respirare aria di musica e note in jazz come segno tangibile di vita e di movimento. E il cartellone continua ad arricchirsi con le esibizioni dedicate ai cinque conservatori siciliani. Saranno presenti anche quest’anno con svariate esibizioni i dipartimenti jazz dei conservatori “Alessandro Scarlatti” di Palermo, “Arcangelo Corelli” di Messina, “Antonio Scontrino” di Trapani, “Arturo Toscanini” di Ribera e l’Istituto Superiore di Studi di Musicali “Vincenzo Bellini” di Catania. Tutti i conservatori avranno degli spazi dedicati con tante performances grazie alle loro orchestre giovanili dirette e accompagnate dai docenti, ognuno per le competenze artistiche musicali. Il Sicilia Jazz Festival vede anche la partecipazione di artisti residenti nel territorio siciliano tra questi Gianni Gebbia, Rita Collura, Alessandra Bertolino, Francesco Nicolosi, le Cordepazze, il Jazz Out Project Trio, Marianna & Joe Costantino Group e tanti altri ancora. Oltre ai momenti musicali, sono previste delle presentazioni di libri e delle rappresentazioni video che avranno come tematica l’importanza della musica jazz quale strumento di libertà per la pace.

Altro protagonista del Festival, sarà il Jazz Village con una Scenografia-Installazione innovativa a cielo aperto curata dalla Regione Siciliana – Assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo, e al suo interno, con la ideazione e progettazione dell’architetto Laura Galvano, le fotografie di Arturo di Vita, i video di Antonio Del Popolo ed i contenuti di Rosanna Minafò della Fondazione The Brass Group. L’installazione sarà realizzata in tutta l’area del Village, ricca di attrattive storiche e monumentali della nostra terra e “pezzi di storia” unici a livello internazionale. Il Jazz Village sarà dislocato infatti a Piazza Marina, Piazza Croce dei Vespri e Piazza Teatro Santa Cecilia, i siti: Complesso Monumentale di Santa Maria dello Spasimo (XVI Secolo), Real Teatro Santa Cecilia (XVII Secolo) Palazzo Chiaromonte – Steri (XIV Secolo), un altro dei luoghi simbolo della città di Palermo che racchiude sette secoli di arte e di storia della Sicilia.

Il Festival, promosso dalla Regione Siciliana é frutto della collaborazione tra l’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, il Comune di Palermo, Università degli Studi di Palermo, la Fondazione the Brass Group (eccellenza internazionale palermitana che da cinquant’anni promuove la musica jazz in Sicilia e punto di riferimento di questo festival) e i Conservatori di Musica di Stato del territorio regionale.