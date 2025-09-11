Segnalato caso West Nile, disinfestazione a Giardini Naxos

Riguarderebbe un turista che ha soggiornato nella cittadina

GIARDINI NAXOS (MESSINA) – A seguito di una segnalazione ricevuta dall’Asp di Messina, secondo cui un turista che ha soggiornato nella località Pietre Nere/Roccenere, a Giardini Naxos, sarebbe stato colpito da infezione West Nile, è stato disposto un intervento di disinfestazione per il quartiere interessato, programmato per la mattina di sabato prossimo.

Un secondo e più ampio intervento di disinfestazione – che interesserà la restante parte del territorio comunale – sarà effettuato entro la prossima settimana. Il sindaco, Giorgio Stracuzzi, ha invitato la cittadinanza a osservare tutte le necessarie raccomandazioni.