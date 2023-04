Segnali di pace da Italia viva ad Azione: insieme contro sovranismi e populismi

la nota dei coordinatori provinciali La Colla e Costumati

1' DI LETTURA

PALERMO – “Il lavoro intrapreso in questi mesi con Azione, con +Europa ma anche con i liberali, è stato importante e significativo. I molteplici gli incontri sia in ambito locale che nazionale, hanno evidenziato le ‘affinità elettive’ di questi partiti ed hanno fatto si che si instaurassero forti sinergie positive”. Lo dicono Luisa La Colla e Toni Costumati, coordinatori provinciali di Italia viva a Palermo, invitando iscritti e simpatizzanti all’assemblea del 29 Aprile, presso la sede di via Mozart 8, nel capoluogo siciliano.

“Insieme contro sovranismi e populismi”

“Con gli amici di Azione abbiamo condiviso una difficile campagna elettorale per le regionali ed abbiamo iniziato a discutere dell’importanza di un’area centrale più che centrista che possa far convergere su di se quanti, scontenti delle derive di destra e sinistra, si vogliono schierare contro i sovranismi e i populismi”, aggiungono La Colla e Costumati.

“Continuiamo a lavorare insieme”

“Come più volte ribadito sia da Matteo Renzi che dal Davide Faraone, dobbiamo cercare di guardare oltre, di credere fermamente che il progetto può rappresentare un necessario e significativo cambio di passo per la nazione, ma diciamo noi, che non può e non deve essere legato ad uno piuttosto che ad un altro leader – ancora La Colla -. Qui si gioca il futuro dell’Italia, servono serietà, maturità, capacità e fiducia.

Serve esser legati da ideali forti. Azione e Italia viva sono le due facce di una stessa medaglia, si completano e si arricchiscono, poter continuare a lavorare è il nostro auspicio che ci auguriamo possa essere colto da tutti, mettendo a tacere quanti in questo momento già stappano bottiglie di spumante”.