Senato Accademico, Luca D’Emilio subentra a Vincenzo Longo

Il neo senatore è espressione del movimento studentesco Siamo Futuro.

CATANIA. Si rinnova la componente studentesca in seno al Senato Accademico dell’Università degli Studi di Catania con l’ingresso di Luca D’Emilio, attualmente coordinatore della confederazione studentesca “Siamo Futuro Catania”, fondata da Federico Scalisi.

D’Emilio, che oggi studia in seno al corso di laurea in Storia, Politica e Relazioni Internazionali del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, ove è anche Consigliere di Dipartimento, ha dichiarato: “è per me motivo d’orgoglio, come fatto già dai tempi del Liceo “Cutelli”, poter continuare a tutelare gli interessi della comunità studentesca, di cui riconosco anche l’onere e la responsabilità di essere l’unico rappresentante degli studenti in seno agli organi superiori dell’Associazione di cui faccio parte, ai cui membri sono grato per il continuo e prezioso supporto”.

Infine – dichiara D’Emilio – “ringrazio i ragazzi di Orizzonte Italia e Vincenzo Longo, il quale, onorando il “patto della staffetta”, ha confermato la piena sinergia tra le organizzazioni studentesche che rappresentiamo.” “In questi mesi va ribadita l’importanza degli studenti dell’Ateneo di Catania, i quali vanno ritenuti il vero motore delle dinamiche universitarie, infatti il capitale umano di cui disponiamo, va formato al fine di donare al nostro territorio persone capaci che possano garantirne lo sviluppo, la crescita e il progresso, oggi come mai”.