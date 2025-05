Confermato l’ergastolo per l’assassino di Lorena Quaranta

La Cassazione respinge il ricorso di Antonino De Pace

ROMA – Diventa definitiva la condanna per Antonino De Pace, L’infermiere calabrese condannato all’ergastolo per il femminicidio di Lorena Quaranta. Il ricorso contro la decisione della Corte d’appello è stato rigettato dalla Cassazione e l’ergastolo è confermato.

Il caso è quello della studentessa originaria di Favara, in provincia di Agrigento, con cui De Pace era fidanzato. La ragazza fu uccisa in una villetta di Furci siculo, in provincia di Messina, nel marzo 2020. Lorena Quaranta, studentessa di Medicina, fu strangolata al culmine di una lite: fu lo stesso De Pace ad avvisare i carabinieri.