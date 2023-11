L'uomo potrà riscuotere i suoi premi

SENIGALLIA, MARCHE – Gianluigi, noto clochard della città di Senigallia, ha recentemente aggiunto un altro capitolo alla sua incredibile storia di fortuna. Dopo aver vinto 37.000 euro al Superenalotto lo scorso ottobre, Gianluigi ha continuato la sua striscia di successo con ulteriori vincite.

La svolta e le vittorie del clochard

“Il mio rapporto con la fortuna non si è fermato,” ha raccontato il clochard Gianluigi in una recente intervista con il Corriere Adriatico. “Da quel memorabile giorno di ottobre, ho continuato a giocare, spostandomi tra diverse tabaccherie e città. La mia persistenza è stata premiata con altre tre vincite, sommando circa 200 euro.”

Ma la storia di Gianluigi non è solo una sequenza di piccole vittorie. La vera svolta è arrivata con la notizia che finalmente potrà riscuotere il suo primo e più grande premio. Inizialmente, l’assenza di documenti validi aveva messo in forse la sua capacità di incassare la vincita, un ostacolo significativo per chi ha vissuto per strada.

“L’assenza di una tessera sanitaria valida e di un codice fiscale aggiornato sembrava dovermi negare ciò che avevo fortunatamente vinto,” spiega Gianluigi. “Ma, grazie all’assistenza ricevuta e alla risoluzione dei problemi burocratici, posso finalmente accedere a quella somma significativa.”

L’ufficio premi di Sisal ha confermato il lieto fine di questa storia, annunciando l’esecuzione del bonifico da 37.045 euro a favore di Gianluigi. Dopo le tasse, la somma netta che riceverà sarà di circa 30.000 euro.



TUTTE LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO SU LIVESICILIA: VISITA LA SEZIONE