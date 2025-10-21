Sequestra una donna in cerca di lavoro e ne abusa per un mese, arrestato

Il calvario di una 44enne

CATANIA – I carabinieri di Palagonia (Catania) hanno arrestato in flagranza un 60enne accusato di sequestro di persona e violenza sessuale nei confronti di una 44enne di origini romene.

La vittima aveva risposto a un’inserzione pubblicata online sui social in cui si offriva un posto di lavoro da badante per anziani ed era andata a casa dell’indagato che aveva pubblicato l’annuncio per conoscere la persona da accudire e concordare i termini economici.

L’uomo avrebbe però svelato che l’inserimento era un pretesto e avrebbe tenuto prigioniera la romena per un mese, violentandola ripetutamente.