Catania, il Riesame: no al sequestro milionario degli hard discount

La vicenda dell'imprenditore Vincenzo Guglielmino

CATANIA – Nessun sequestro di beni: è la decisione del Tribunale del Riesame nei confronti di Vincenzo Guglielmino, accusato lo scorso ottobre di evasione per un milione di euro e colpito da un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca. In una lettera l’avvocato di Guglielmino scrive: “I numeri delle violazioni erano tutti al di sotto della soglia di punibilità penale”.

Il testo integrale della nota

Come si legge nella nota dell’avvocato Salvatore Cannata:

“Come avevamo anticipato i numeri della supposta evasione, che sarebbe stata commessa dal Guglielmino Vincenzo e su cui si basava la C.N.R. della Guardia di Finanza di Catania ,che aveva dato luogo al sequestro preventivo erano errati.

Nessuna evasione da 1 milione di euro, ma bensì, nella realtà, i numeri delle violazioni erano tutti al di sotto della soglia di punibilità penale ed il sequestro quindi non andava eseguito ab origine poiché mancava il reato. Infatti, come già aveva accertato l’Agenzia delle Entrate per due annualità ( 2017/18) andava riconosciuta in detrazione l’Iva relativa agli acquisti, che invece la Guardia di Finanza non aveva ritenuto di calcolare.

Facendo propri questi principi e sulla base di una Giurisprudenza consolidata, sul punto, il Tribunale del Riesame di Catania ha annullato nei giorni scorsi il sequestro preventivo e restituito tutti i beni all’imprenditore da me assistito ed ha proceduto al dissequestro delle « quote sociali e disponibilità finanziarie della “Gesa”» e degli altri beni finiti nella misura reale.

Per fortuna, in questo caso, la celerità con cui si è pronunciato il Tribunale del Riesame ha impedito che un azienda fosse chiusa, a causa di una diversa interpretazione di una norma giuridica, permettendo quindi alla stessa di tornare alla piena operatività ed a diverse famiglie di lavoratori di sperare nel futuro”.