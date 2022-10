Sequestro di 260 chili di pesce non tracciato: verrà dato in beneficenza

Verifiche condotte anche nei supermercati da parte della Guardia Costiera.

RIPOSTO. Nel corso del weekend appena trascorso, a seguito di controlli sulla filiera della pesca , la Guardia costiera di Riposto, presso esercizi commerciali di rivendita al dettaglio, ha rinvenuto prodotto ittico, sia fresco che surgelato, privo di qualsiasi documento che ne attestasse la provenienza.



I rivenditori, all’atto del controllo, non sono stati in grado di produrre la documentazione commerciale contenente le corrette informazioni in materia di tracciabilità, obbligatorie in ogni fase,dalla cattura alla vendita al dettaglio, e per cui sono state elevate tre sanzioni amministrative per un totale di 4500 euro.

Il prodotto ittico è stato posto sotto sequestro amministrativo, per un totale di circa 260 chili. Nell’ambito delle operazioni il pescato è stato sottoposto a controllo sanitario da parte dei Medici Veterinari dell’ASP di Giarre e giudicato idoneo al consumo umano, per cui è stato donato ad enti caritatevoli del territorio; il quantitativo invece non giudicato “adatto”, perlopiù nella sua totalità surgelato, sarà avviato alla distruzione.