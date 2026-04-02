 Prodotti non sicuri per la salute, sequestro in provincia di Messina
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Maxi sequestro di prodotti non sicuri in provincia di Messina

prodotti sequestrati
Il blitz della guardia di finanza
GIARDINI NAXOS
di
1 min di lettura

MESSINA – Intervento contro l’abusivismo commerciale e la contraffazione a Messina. I finanzieri della Compagnia di Taormina hanno sequestrato a Giardini Naxos oltre 22.200 articoli, di cui molti legati alle prossime festività pasquali, considerati “non conformi ai requisiti previsti dalla legge per la vendita al pubblico”.

I prodotti sequestrati dalla guarda di finanza

Questi i prodotti sequestrati: giocattoli per bambini (bolle di sapone racchiuse in flaconi di varie forme, puzzle in legno raffiguranti animali, trottole e stickers adesivi); articoli per l’organizzazione di feste (palloncini a forma di cuore, palloncini di plastica gonfiabili, palline decorative, trombette, fischietti e candele); articoli per la casa (ganci adesivi); articoli decorativi (occhietti adesivi mobili, braccialetti decorativi componibili e unghie finte adesive). Tutti accomunati dall’essere “non corrispondenti alle caratteristiche previste dalla normativa europea” e, pertanto, potenzialmente dannosi per la salute.

Multa per il commerciante

Scattata una multa di 1.032 euro ad un cinese titolare del negozio dove sono stati trovati gli articoli non conformi alle norme del Codice del consumo. Il commerciante è stato segnalato alla Camera di Commercio di Messina.

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