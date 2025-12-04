In casa 200mila euro, 6 Rolex e 21 carte di credito: maxi sequestro dei carabinieri

Denunciato un intero nucleo familiare. Durante i controlli rinvenute anche armi

Un controllo notturno dei carabinieri ha portato alla denuncia di un intero nucleo familiare residente nel rione Salicelle di Afragola, nell’hinterland napoletano.

Durante l’intervento, i militari dell’Arma hanno scoperto nell’appartamento un’ingente quantità di denaro, beni di lusso e numerosi strumenti di pagamento risultati sospetti.

All’interno dell’abitazione sono state identificate cinque persone: una 72enne, i suoi tre figli di 52, 44 e 41 anni, oltre ad una giovane di 28 anni, compagna dell’uomo di 44 risultato l’unico con precedenti per rapina.

Non solo soldi Rolex, sotto sequestro anche pistole e munizioni

Nel corso della perquisizione, i carabinieri hanno sequestrato 204mila euro in contanti, sei orologi Rolex e 21 tra bancomat e carte di credito. I controlli sono stati estesi anche agli spazi comuni del condominio.

Nel sottoscala del palazzo, a carico di ignoti, i militari hanno rinvenuto una pistola modello Glisenti Brescia con matricola abrasa, 15 proiettili calibro 44 e 38 munizioni calibro 38, materiale ora sotto sequestro.

Le armi saranno sottoposte ad analisi balistiche

Gli accertamenti sono proseguiti anche nell’abitazione vicina, riconducibile alla 28enne. Lì i carabinieri hanno recuperato 1.630 euro in contanti, una pistola marca BBM priva di matricola, due proiettili calibro 6.35 e un coltello con lama di 11 centimetri.

Le indagini, coordinate dai carabinieri di Arzano, continuano. Le armi saranno sottoposte ad analisi balistiche per verificare un eventuale impiego in episodi violenti o in altri reati.

