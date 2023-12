Trapani Shark domina in Serie A2 di basket, di nuovo un ko per Agrigento

Non stupisce più il percorso dei granata

Prosegue praticamente senza ostacoli il percorso di Trapani Shark nel campionato di Serie A2 di basket maschile. Ennesimo successo dei granata nella giornata numero quattordici del girone verde, così come arriva un’ulteriore sconfitta per la Fortitudo Agrigento.

Dopo la vittoria di mercoledì scorso a Casale Monferrato nel turno infrasettimanale, arriva la terza gara in otto giorni per i siciliani e per tutte le squadre impegnate nella seconda serie italiana. Gli Squali, però, non danno segni di preoccupazione fisica o mentale, considerata anche la lunghezza della rosa di coach Parente. E infatti Trapani si schianta contro l’Urania Milano vincendo 104-83 tra le mura amiche del PalaShark. Primato in solitaria con 26 punti per Horton (mvp straniero di novembre) e compagni.

Ennesimo rammarico dopo la gara contro l’Urania Milano di pochi giorni fa ed ennesima debacle: la Fortitudo Agrigento, di scena a Torino, esce sconfitta dal parquet dei piemontesi con il risultato finale di 88-77. Decisivo lo strappo nell’ultimo quarto dei padroni di casa, con i siciliani che avevano tenuto la gara in bilico per i tre tempi precedenti. Adesso gli agrigentini sono penultimi in classifica, sempre fermi a quota 8 punti.