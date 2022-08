Serie B, Balata: “Proprietà estere arricchiscono il calcio italiano”

"Quando gli investimenti si vedono sul campo c'è solo da essere contenti"

1' DI LETTURA

Il presidente della Lega B Mauro Balata, durante un’intervista rilasciata all’agenzia Italpress, si è soffermato sulle proprietà estere presenti nel campionato cadetto, ultima in ordine di tempo quella del Palermo, passata al City Football Group dello sceicco Mansour: “Sono tutti investimenti che arricchiscono il calcio italiano, non sono investimenti che impoveriscono. Questo è il dato principale. Sono proprietà che vengono in un campionato dove c’è una mission e una filosofia ben precisa che è quella di esprimere il meglio del calcio nazionale, dei territori, delle grandi e meravigliose città che ha questo Paese. E’ un torneo che tutela l’identità. Quando arrivano gli investitori e gli investimenti si vedono sul campo, c’è solo da essere contenti, dopodiché è un fenomeno che va governato, ma è una cosa che compete a noi e anche alle istituzioni governative”.

Inoltre Balata ha commentato anche i numeri elevati che hanno riguardato le campagne abbonamenti dei club di Serie B: “E’ un fattore è importantissimo perché senza i tifosi non c’è calcio. Riaverli all’interno degli stadi, con sana passione, con i bambini, con le famiglie, può solo far bene e riempirci di gioia – spiega Balata -. Inoltre è anche importante sotto il profilo di una stabilità economica che deve essere ripristinata e riconquistata, perché le conseguenze della crisi del periodo covid non sono terminate e ne abbiamo altre determinate dalla guerra che sta imperversando”.